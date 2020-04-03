Готовимся к худшему... На закрытом кладбище в Киеве подготовили сотни участков для захоронений

В Киеве на уже закрытом для новых захоронений Лесном кладбище обустраивают новый большой сектор погребений. Как выяснили журналисты «Фразы», в новом секторе планируют организовать не традиционные захоронения в земле, а колумбарий для урн с прахом кремированных.

По информации «Подробностей», он будет на месте центральной аллеи. Огромный новый сектор поделен на сотни участков для захоронения. По словам сотрудников кладбища, все свежие места уже раскуплены.

«Люди готовятся к худшему сценарию. Сами видите, что происходит», — пояснил ситуацию один из работников.

До появления нового сектора на Лесном кладбище разрешалось только подхоранивать останки в старых могилах по специальному разрешению.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сети появилось видео сотен могил в Днепре, которые подготовили для захоронения будущих жертв эпидемии коронавируса COVID-19.