Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Налоговая Донетчины сообщила подробности о работе центров обслуживания плательщиков в условиях карантина

Налоговая Донетчины сообщила подробности о работе центров обслуживания плательщиков в условиях карантина

С 23 марта приостановлена ​​работа всех центров обслуживания плательщиков, административные услуги будут предоставляться исключительно в онлайн режиме. Об этом сообщила «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина.

Как сообщается, такое решение было принято исходя из условий введения чрезвычайной ситуации и карантина.

«Здоровье и безопасность граждан — это главный приоритет Государственной налоговой службы. Поэтому с 23 марта приостановлена ​​работа всех центров обслуживания плательщиков, административные услуги будут предоставляться исключительно в онлайн режиме», — сообщила Ирина Долозина.

По ее словам, работники налоговой службы Донетчины продолжают выполнять свои обязанности. Прием плательщиков в ЦОП будет осуществляться исключительно для предоставления неотложных услуг по предварительной записи по телефонам. К таким услугам относятся:

— выдача карточки плательщика налогов;

— внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов;

— внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) отметки о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.

«Связаться с нами можно по актуальным телефонам, указанным на официальном сайте ГУ ГНС в Донецкой области. Одним из современных средств электронной связи является также очень удобный сервис „Электронный кабинет“, с помощью которого у плательщиков есть возможность получить множество полезной информации, подать ряд заявлений для получения административных услуг и получить их результаты. Кроме того, для удобства налоговая Донетчины активизировала предоставление консультаций налогоплательщикам еще и в режиме скайп — связи», — отметила Ирина Долозина.

Руководитель ГУ ГНС в Донецкой области также призвала налогоплательщиков в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с карантинными действиями против коронавируса СОVID-19, общаться дистанционно и максимально ограничить непосредственное общение с сотрудниками ГНС.

«Налоговики с радостью предоставят исчерпывающие ответы на все ваши вопросы онлайн. Берегите себя и своих близких», — сообщила Ирина Долозина.

Как сообщали СМИ, руководство налоговой Донетчины попросило плательщиков пользоваться Электронным кабинетом во время карантина.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

Комментарии

Статьи

02.04.20 09:10

Коронавирус может изменить экономическое мышление людей

Автор: Александр Флоранский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
01.04.20 12:48

Футбол во время и после коронавируса

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Правомерны ли штрафы за нарушение карантина: объясняет адвокат
02.04.20 20:19

Правомерны ли штрафы за нарушение карантина: объясняет адвокат

Автор: Инна Тецкая, «Буквы»

Выбор редакции
Футбол во время и после коронавируса
Футбол во время и после коронавируса
Футбол во время и после коронавируса
Футбол во время и после коронавируса
Доктор Зеленский и его трагифарсовый карантин
Доктор Зеленский и его трагифарсовый карантин
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua

Главная новость дня

Как киевлянам передавать показания счетчиков в условиях тотального карантина

Как киевлянам передавать показания счетчиков в условиях тотального карантина
02.04.20 20:05
840
Последние новости
02.04.20 22:17

Налоговая Донетчины сообщила подробности о работе центров обслуживания плательщиков в условиях карантина
02.04.20 21:29

Коронавирус продолжил «победное» шествие по Италии, убив за сутки свыше 750 человек
02.04.20 20:45

В Днепре уже вырыли сотни могил для будущих жертв коронавируса
02.04.20 20:05

Как киевлянам передавать показания счетчиков в условиях тотального карантина
02.04.20 19:45

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 2 апреля 2020
02.04.20 18:59

Главные новости за 2 апреля 2020 года
02.04.20 17:50

В Херсоне УПЦ передала медикам более 4 тыс тестов на коронавирус
Фото и Видео
В Днепре уже вырыли сотни могил для будущих жертв коронавируса
В Днепре уже вырыли сотни могил для будущих жертв коронавируса
В Днепре уже вырыли сотни могил для будущих жертв коронавируса
В Днепре уже вырыли сотни могил для будущих жертв коронавируса
В Херсоне УПЦ передала медикам более 4 тыс тестов на коронавирус
В Херсоне УПЦ передала медикам более 4 тыс тестов на коронавирус
На Закарпатье УПЦ проводит акцию «Нуждаешься – возьми, можешь – помоги»
На Закарпатье УПЦ проводит акцию «Нуждаешься – возьми, можешь – помоги»
Киевлян массово штрафуют за нарушение карантина
Киевлян массово штрафуют за нарушение карантина
В Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Херсоне УПЦ организовала адресную доставку благотворительной помощи малообеспеченным семьям
В Херсоне УПЦ организовала адресную доставку благотворительной помощи малообеспеченным семьям
На Одещине православные раздали продукты и средства индивидуальной защиты
На Одещине православные раздали продукты и средства индивидуальной защиты
Додумались... Украинцев, приезжающих из-за границы, обяжут пройти 14-дневнюю обсервацию
Додумались... Украинцев, приезжающих из-за границы, обяжут пройти 14-дневнюю обсервацию
Лучший теннисист мира дал на борьбу с коронавирусом миллион евро и позабавил фанатов необычным видео
Лучший теннисист мира дал на борьбу с коронавирусом миллион евро и позабавил фанатов необычным видео
На Львовщине в сокрушительном ДТП погибли сразу три женщины
На Львовщине в сокрушительном ДТП погибли сразу три женщины
fraza.ua
Новости блогосферы
31.03.20 10:56

В Украине начинается новый период — распад и расползание государства
29.03.20 12:49

Вылазьте из своих нор: коллапс страны убьет всех!
22.03.20 16:20

Коронавирусное Евангелие от церковных либералов
19.03.20 22:40

Это всего лишь коронавирус

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.