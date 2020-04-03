Налоговая Донетчины сообщила подробности о работе центров обслуживания плательщиков в условиях карантина

С 23 марта приостановлена ​​работа всех центров обслуживания плательщиков, административные услуги будут предоставляться исключительно в онлайн режиме. Об этом сообщила «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина.

Как сообщается, такое решение было принято исходя из условий введения чрезвычайной ситуации и карантина.

«Здоровье и безопасность граждан — это главный приоритет Государственной налоговой службы. Поэтому с 23 марта приостановлена ​​работа всех центров обслуживания плательщиков, административные услуги будут предоставляться исключительно в онлайн режиме», — сообщила Ирина Долозина.

По ее словам, работники налоговой службы Донетчины продолжают выполнять свои обязанности. Прием плательщиков в ЦОП будет осуществляться исключительно для предоставления неотложных услуг по предварительной записи по телефонам. К таким услугам относятся:

— выдача карточки плательщика налогов;

— внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов;

— внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) отметки о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.

«Связаться с нами можно по актуальным телефонам, указанным на официальном сайте ГУ ГНС в Донецкой области. Одним из современных средств электронной связи является также очень удобный сервис „Электронный кабинет“, с помощью которого у плательщиков есть возможность получить множество полезной информации, подать ряд заявлений для получения административных услуг и получить их результаты. Кроме того, для удобства налоговая Донетчины активизировала предоставление консультаций налогоплательщикам еще и в режиме скайп — связи», — отметила Ирина Долозина.

Руководитель ГУ ГНС в Донецкой области также призвала налогоплательщиков в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с карантинными действиями против коронавируса СОVID-19, общаться дистанционно и максимально ограничить непосредственное общение с сотрудниками ГНС.

«Налоговики с радостью предоставят исчерпывающие ответы на все ваши вопросы онлайн. Берегите себя и своих близких», — сообщила Ирина Долозина.

Как сообщали СМИ, руководство налоговой Донетчины попросило плательщиков пользоваться Электронным кабинетом во время карантина.