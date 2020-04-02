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Коронавирус продолжил «победное» шествие по Италии, убив за сутки свыше 750 человек

Коронавирус продолжил «победное» шествие по Италии, убив за сутки свыше 750 человек

Общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии достигло 115 242, а число число людей, скончавшихся за прошедшие сутки ‒ 1 апреля ‒ составило 760. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как передает РИА «Новости», чиновник также отметил, что за прошедшие сутки «китайскую» заразу подхватили 2477 человек, что значительно меньше, чем сутками ранее (2937).

В свою очередь, количество выздоровевших возросло на 1 431 человек.

Общее же число пациентов с COVID-19 теперь составляет 83 049, а поборовших заразу ‒ 18 278.

Напомним, отрицательный рекорд по жертвам эпидемии в Италии был зафиксирован в пятницу, 27 марта. Тогда число скончавшихся составило 969.

Как писала «Фраза», в Италии озвучили новую причину аномальной смертности от коронавируса.

Ранее «рекорд» по суточной смертности от коронавируса побила Испания.

Тэги: Евросоюз, рекорд, жертвы, общество, Европа, инфекция, эпидемия, мир, смерть, Италия, смертность, заражение, коронавирус, COVID-19

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