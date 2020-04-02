Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 2 апреля 2020

По состоянию на 19-00 2 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 965 246. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 49 236 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 203 007 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 217 263 (смертей ‒ 5 151), Италии ‒ 110 574 (13 155), Испании ‒ 110 238 (10 003), Китае ‒ 82 432 (3 322), Германии ‒ 81 728 (997), Франции ‒ 57 807 (4 043), Иране ‒ 50 468 (3 160), Великобритании ‒ 34 123 (2 926), Швейцарии ‒ 18 267 (505), Турции ‒ 15 679 (277), Бельгии ‒ 15 348 (1 011), Нидерландах ‒ 14 779 (1 341) и Австрии ‒ 10 996 (158).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 804 инфицированных. К сожалению, 20 из них скончались. При этом 13 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», в Китае заблокировали целый район из-за вспышки коронавируса.

Ранее СМИ назвали городок, который заразил коронавирусом всю Европу.