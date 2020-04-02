Как киевлянам передавать показания счетчиков в условиях тотального карантина

В условиях жестких противоэпидемических мероприятий, введенных в столице из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19, журналисты «Фразы» решили напомнить киевлянам о способах удаленной передачи показаний счетчиков электроэнергии, газа, воды и тепла.
Показания счетчика электроэнергии по состоянию на 1 апреля необходимо передать до 4 апреля включительно. Это можно сделать следующими способами:
‒ через сайт YASNO;
‒ через личный кабинет на сайте YASNO;
‒ с помощью мобильного приложения Kyiv YASNO;
‒ написать личное сообщение на странице компании в Facebook;
‒ по электронной почте: [email protected];
‒ позвонить в контакт-центр: (044/067/066)
Показания счетчиков воды рекомендуется передавать с 10 апреля и до конца месяца. Их можно дистанционно передать с помощью:
‒ личного кабинета ЧАО АК «Киевводоканал»;
‒ специальной формы на сайте ЧАО АК «Киевводоканал» (выбрать ‒ «Надати показники»);
‒ мессенджеров Viber и Telegram (необходимо добавить в контакты чат-бота «Київводоканал»);
‒ телефонного звонка на номер
‒ личного кабинета сайтах ЦКС и ГИВЦ (выбрать объект недвижимости и прокрутить страницу вниз до появления ссылки «Внести показания счетчиков»);
‒ личного кабинета КП «Киевтеплоэнерго», а также с помощью специальной формы на сайте КП «Киевтеплоэнерго» ‒ показания счетчиков горячей воды и индивидульных счетчиков тепла. Отметим также, что компания рекомендует передавать показания приборов учета уже с 5 числа текущего месяца.
Кроме того, до 5 апреля включительно киевляне могут удаленно передать показания счетчика газа. Это можно сделать с помощью:
‒ личного кабинета ДП «Киевгазэнерджи»;
‒ специального мобильного приложения (только для Android);
‒ формы обратной связи на сайте ДП «Киевгазэнерджи»;
‒ телефонного звонка на номер
‒ мессенджера Telegram (необходимо добавить в контакты чат-бота KyivgazBot);
‒ SMS на номер
‒ специальных «почтовых» ящиков компании, через которые информацию о показаниях приборов учета можно отправить в бумажном виде. Расположение ближайшего из этих ящиков можно узнать по ссылке.