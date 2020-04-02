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Грузинская Церковь не будет закрывать храмы на Вербное Воскресенье и Пасху

Грузинская Церковь не будет закрывать храмы на Вербное Воскресенье и Пасху

Грузинская Православная Церковь не будет закрывать храмы на Вербное Воскресенье и Пасху. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в чрезвычайном обращении Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к прихожанам Грузинской Православной Церкви.

Как сообщает издание «Новости-Грузия», в своем послании Илия Второй отмечает, что «невозможно закрыть двери храма и они будут открыты для тех, кто пожелает прийти в церковь».

Вместе с тем Патриарх дает рекомендации священникам и пастве по соблюдению правил соблюдения социальной дистанции. В частности, Илия Второй указывает на то, что во время службы внутри храма должны быть только священнослужители, певчие и служки. В крупных храмах допускается впускать в помещении небольшое количество паствы. А в маленьких церквях прихожане должны участвовать в службе на улице, соблюдая дистанцию. Более того, даже священнослужители могут проводить литургию во дворе.

«Любой человек в момент испытаний ищет выход и надежду. Сегодня, когда распространившаяся в мире новая инфекция создает угрозу жизни населения, естественно, что прихожане стремятся в храм, возглагая особые надежды на Господа. Духовная пища важна и необходима не меньше плотской; поэтому невозможно закрыть дверь храма, и она будет открыта для тех, кто желает прийти в церковь, чтобы получить Божью благодать и духовно укрепиться.

Выполнение богослужений для духовенства является неотъемлемой частью обязанности священства и имеет первостепенное значение для всей нации», — сказано в обращении Патриарха.

В Грузии для предупреждения распространения коронавируса действует всеобщий карантин, который запрещает собрания в общественных местах с участием больше трех человек.

Ранее «Фраза» сообщала, что Румынский Патриарх пожертвовал зарплату на средства защиты для добровольцев, которые помогают больным коронавирусом.

Тэги: православие, Грузия, новости православия

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