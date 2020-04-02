Главные новости за 2 апреля 2020 года

Коронавирус уверенно шагает по Украине. Число зараженных перевалило за 800. По состоянию сегодняшнее утро, 2 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 804 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего за минувшие сутки было зафиксировано 135 новых случаев заболевания. По информации Министерства здравоохранения Украины, Covid-19 обнаружили в 23 областях и Киеве. Известно о 20 летальных исходах от коронавируса с начала эпидемии, 13 человек выздоровели.

В Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса. В Киеве число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 161. Также зафиксирована первая смерть от этой болезни — умер 70-летний мужчина. «Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавирус — 161 человек. И, к сожалению, один случай летальный. С лабораторно подтвержденных, 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет. 70-летний человек к сожалению умер. Также заболели 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Госпитализированы 18 пациентов », - заявил сегодня, 2 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

В Украине массово перекрывают дороги из-за корнавируса. Во многих городах и селах Украины, где фиксируют наличие больных коронавирусной инфекцией, правоохранители ограничивают въезд и выезд. Особый транспортный режим ввели во всей Черновицкой области, ведь именно этот регион остается лидером распространения болезни в Украине. Отныне на территорию Буковины будут впускать только те авто, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Попасть в регион также смогут люди, которые там проживают и возвращаются домой. Уехать оттуда смогут те, кто направляется к месту своего проживания.

Украинцы задолжали за услуги ЖКХ астрономическую сумму. Долги украинцев за услуги ЖКХ продолжают расти. Министерство развития общин и территорий озвучило цифры на 1 марта. Общий долг населения вырос до 32,69 миллиардов гривен. Всего за месяц долги людей выросли на 640 миллионов гривен, а с начала этого года — на 2,2 миллиарда гривен.

Похоже, коронавирус пробрался в застенки Лукьяновского СИЗО. По неподтвержденным данным, в Лукьяновском СИЗО в Киеве случилась вспышка коронавируса Covid-19. За последние недели у ряда лиц, доставленных из СИЗО в суды для решения вопроса о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья, а также симптомы, внешне характерные для COVID-19. По информации «Судебно-юридической газеты», с учетом сложившейся ситуации судьи поставлены в сложное положение, поскольку не знают, как реагировать на такое положение дел с учетом неудовлетворительного медицинского обеспечения в СИЗО и отсутствия там соответствующего тестирования и диагностики коронавируса.

Додумались... Украинцев, приезжающих из-за границы, обяжут пройти 14-дневнюю обсервацию. Возвращение украинцев из-за границы без прохождения обязательной обсервации в течение 2 недель будет невозможным из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в своем видеообращении к нации заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, отметил, что сейчас власти разрабатывают вариант обеспечения украинцев местами для прохождения обязательной 14-дневной обсервации по возвращению из-за границы.

Ученые назвали два главных симптома коронавируса. Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне назвали два основных симптома заражения человека коронавирусом COVID-19. Они поделились результатами своей работы. Главными признаками болезни назвали потерю обоняния и вкуса. В публикации говорится, что данные симптомы были у 59% заболевших.