В Киеве верующие УПЦ купили аппарат ИВЛ для Городской клинической больницы №10

В Киеве духовенство Украинской Православной Церкви совместно с прихожанами приобрели аппарат ИВЛ, спецодежду, а так же организовали развозку медиков паллиативного отделения 10-й больницы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщается на странице волонтера Александра Брусиловского в Фейсбук, медики поблагодарили настоятеля храма свв. бессребреников Космы и Дамиана Римских при Национальном институте рака Евгения Милешкина и прихожан за оказанную поддержку в приобретении необходимых материалов и оборудования.

«Испытывать благодарность, — значит радоваться не только полученному дару, но и доброте дарящего. И мы радуемся, что рядом с нами, в такое непростое время, находятся люди, которым „не всё равно“, которые непрестанно интересуются и активно принимают участие в оказании помощи другим. Они помогли нам в приобретении перчаток, спец. одежды, защитных очков, масок, питьевой воды и некоторых расходных материалов для работы медицинского персонала нашего отделения, и организовали транспортную развозку работников нашего отделения», — отметили медики.

Как сообщалось ранее, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определенных как опорные для приема больных коронавирусом.

Ранее «Фраза» сообщала, что братия Десятинного монастыря УПЦ помогает нуждающимся защититься от коронавируса.