На Виннитчине коронавирусом заразились четыре ребенка

В Винницкой области новые случаи заражения коронавирусом, всего заразились 54 человека. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Винницкой облгосадминистрации.

По словам главы ОГА Владислава Скальского, по состоянию на 2 апреля в Винницкой области зарегистрировано 133 подозрения на коронавирусную инфекцию.

«По состоянию на утро сегодняшнего дня в области лабораторно подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом, в том числе и у четырех детей. Двое детей из Винницы, один ребенок из Черновицкого района, а также диагноз подтвердился у одного ребенка из Гайсинского района», — добавил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию сегодняшнее утро, 2 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 804 случая заражения коронавирусной инфекцией.