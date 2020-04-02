На Сумщине мошенники наживаются на пенсионерах, прикрываясь коронавирусом

В Сумской области две женщины под предлогом измерения температуры из-за коронавируса попали в дом к пенсионеру и украли у него 18 000 гривен. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, злоумышленницы зашли в дом 82-летнего дедушки, мотивируя свой визит необходимостью якобы измерить ему температуру. Сначала рассказывали о распространении болезни, потом вспомнили о «денежной реформе». И в результате украли у пожилого мужчины 18000 гривен.

Инцидент произошел накануне, 1 апреля. Об этом стало известно, когда в Конотопский отдел полиции обратилась председатель одного из сельсоветов района, которой позвонила дочь местного пенсионера и рассказала, что у ее отца неизвестные воровки украли все деньги.

Сотрудники полиции выяснили, что мошенницы рассказали пенсионеру, что в их село будто бы вернулся с заработков человек, который может быть «инфицирован коронавирусом», поэтому они должны проверить всех жителей села и измерить им температуру.

После измерения температуры злоумышленницы «вспомнили», что в государстве вроде продолжается денежная реформа, и предложили пожилому мужчине свою помощь в обмене старых купюр на новые. Мужчина, не раздумывая, принял предложение и получил свои сбережения в сумме 18000 гривен, которые потом оставил в комнате на столе — эти деньги и исчезли, когда женщины ушли.

Следователи полиции по данному факту начали уголовное производство и принимают необходимые меры для установления причастных к преступлению лиц.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию сегодняшнее утро, 2 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 804 случая заражения коронавирусной инфекцией.