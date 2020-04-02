На Николаевщине православные совершили крестный ход с молитвой об избавлении от пандемии

В Николаевской области в селе Висунск священники и верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с молитвой об избавлении от пандемии. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Николаевской епархии УПЦ, православные обратились к Богу за помощью в испытаниях, связанных с угрозой коронавируса.

В Свято-Покровском храме села был отслужен водосвятный молебен. Затем состоялся крестный ход к поклонному кресту, где также была прочитана молитва.

Ранее «Фраза» сообщала, что священники УПЦ объехали Житомир, молясь о прекращении пандемии.