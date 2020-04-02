Глава РПЦЗ призвал верующих в период карантина усилить молитвы и пост

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион призвал использовать нынешние условия карантина для усугубления молитвы, поста, чтения и душеполезных размышлений, укрепляя отношения с родными и близкими. Как выяснили журналисты «Фразы», митрополит опубликовал Обращение к боголюбивой пастве в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте РПЦЗ.

«В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, введенными властями стран пребывания нашей Церкви, многие из нас лишены богослужения и общественной молитвы в храме.

В одних приходах, следуя строгим рекомендациям местных органов власти, вовсе не совершаются богослужения, в других — имеют возможность служить, но вынуждены это делать при закрытых дверях, в присутствии весьма ограниченного количества людей, соблюдающих необходимое расстояние друг от друга. Во многих приходах богослужение совершается одним священником, при одном псаломщике. Для одних прихожан утешительно, что в храмах все же возносится молитва, совершается поминовение живых и усопших. А там, где богослужения передаются посредством интернет-трансляций, многие присоединяются к этой молитве, при этом соблюдая молитвенную атмосферу дома», — отметил митрополит Иларион.

Глава РПЦЗ призвал «клир и богомольцев наших церквей, как законопослушные граждане своих стран, во всем следовать мерам предосторожности, введенным властями на местах, не говоря уже об указаниях своего священноначалия, и использовать нынешние условия изоляции для усугубления молитвы, поста, чтения и душеполезных размышлений, укрепляя отношения с родными и близкими».

Он отметил, что карантин — это дар Божий, который заставляет человека взглянуть вглубь себя.

«Возможно, что раньше мы недостаточно ценили возможность молиться в храме, пропуская богослужения по лености и небрежению, или настолько были поглощены суетой, что практически не видели своих домашних, не молились, ничего душеполезного не читали, не готовились к праздникам и не соблюдали постов. Всеобщий карантин — это дар Божий, который загоняет человека вглубь себя, заставляет его пересмотреть свое отношение к жизни, подумать и позаботиться о главном. Пусть каждый воспользуется этой благословенной возможностью, чтобы в полунощный час Светлой Пасхальной ночи сказать своему сердцу: „Христос Воскресе“, и услышать от него сладчайший ответ: „Воистину Воскресе“», — заключил Первоиерарх.

Ранее «Фраза» сообщала, что Глава Белорусской Церкви совершил облет границ страны с мощами и иконами, молясь о прекращении коронавируса.