В Киевских духовных школах молились о детях, больных аутизмом

В Киево-Печерской лавре в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери Киевской духовной академии и семинарии сегодня, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, молились о детях, больных аутизмом. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Богослужение возглавил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр, сообщает пресс-служба КДАиС.

Молебен был совершен после Божественной литургии Преждеосвященных Даров.

За богослужением молились клирики храма. Богослужение сопровождал академический хор.

Ранее «Фраза» сообщала, что братия Десятинного монастыря УПЦ помогает нуждающимся защититься от коронавируса.