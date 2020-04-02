Глава Белорусской Церкви совершил облет границ страны с мощами и иконами, молясь о прекращении коронавируса

Митрополит Минский и Заславский Павел сегодня совершил облет государственной границы с главными святынями Белорусской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в письме митрополита епархиальным управлениям БПЦ.

На борту вертолета находились чтимые копии креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, Жировичская икона Пресвятой Богородицы, а также крест-мощевик, сообщает «Интерфакс».

Во время облета митрополит совершил молитву о прекращении распространения коронавирусной инфекции.

В конце марта глава Белорусской Православной Церкви облетел со святынями на вертолете Минск, совершив воздушный крестный ход.

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх Кирилл объедет Москву с иконой Богородицы, перед которой молился Серафим Саровский.