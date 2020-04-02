В Украине массово перекрывают дороги из-за корнавируса

Во многих городах и селах Украины, где фиксируют наличие больных коронавирусной инфекцией, правоохранители ограничивают въезд и выезд.

Особый транспортный режим ввели во всей Черновицкой области, ведь именно этот регион остается лидером распространения болезни в Украине. Отныне на территорию Буковины будут впускать только те авто, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Попасть в регион также смогут люди, которые там проживают и возвращаются домой. Уехать оттуда смогут те, кто направляется к месту своего проживания, сообщает ТСН.

В Сумской области перекрыли въезды в село Казачье, где коронавирусом заболело восемь человек, а двое из них умерли. На въезде в села установлены блокпосты, туда впускают и выпускают только по спискам и в случае крайней необходимости.

Также со вчерашнего дня заблокирован въезд и выезд до райцентра Камянка Черкасской области, где на днях выявили сразу 28 случаев коронавируса. С прошлой недели на замке и село Тынное на Ровенщине, где коронавирусом заболели 10 человек, трое — умерли.

По информации «Фактов», власти Одессы решили с 1 апреля закрыть город для автомобилей из других населенных пунктов. Кроме того, предлагается запретить въезд в Одессу всех транспортных средств, кроме тех, которые обслуживают предприятия, расположенные в областном центре, и/или принадлежат (находятся в пользовании) у граждан, проживающих или работающих в городе.

Херсон закрыли на строгий карантин со 2 апреля. Это произошло после подтверждения первого случая коронавируса.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию сегодняшнее утро, 2 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 804 случая заражения коронавирусной инфекцией.