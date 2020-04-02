Священники УПЦ объехали Житомир, молясь о прекращении пандемии

Священники Украинской Православной Церкви объехали Житомир с иконой апостола Иакова, брата Господня. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, священники молились о прекращении пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии, духовенство Свято-Иакивливського храма совершили объезд города с молебном и чтением акафиста Божией Матери «Скоропослушница», которую особо почитают в этом храме. Еще отцы взяли с собой в крестный ход образ святого апостола Иакова.

Священники осенили каждый въезд в Житомир и окропили святой водой. Во время движения также был совершен молебен против распространения пандемии.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Одещине священники УПЦ совершили крестный ход с частицей мощей Луки Крымского.