Во Львове люди отравились угарным газом: есть погибшие

Поздно вечером среды, 1 апреля, во Львове в доме на улице Кондукторская, 31 произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут люди отравились угарным газом.

Об ЧП сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты областной государственной администрации.

Известно, что жертвами угарного газа стали два человек.

Еще двух людей госпитализировали – они находятся в реанимации.

Причины трагедии уточняются.

Как писала «Фраза», в центре Львова внезапно начали крутить «порнуху».

Ранее во Львове зверски убили мать и дочь.