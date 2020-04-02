Во Львове люди отравились угарным газом: есть погибшие

Поздно вечером среды, 1 апреля, во Львове в доме на улице Кондукторская, 31 произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут люди отравились угарным газом.
Об ЧП сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты областной государственной администрации.
Известно, что жертвами угарного газа стали два человек.
Еще двух людей госпитализировали – они находятся в реанимации.
Причины трагедии уточняются.
Как писала «Фраза», в центре Львова внезапно начали крутить «порнуху».
Ранее во Львове зверски убили мать и дочь.