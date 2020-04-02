Ученые предупредили трудоголиков о смертельной опасности

Трудоголиков предупредили о смертельной опасности. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Национальный онкологический центр в Южной Кореи.

Ученые выяснили, насколько вреден слишком длинный рабочий день.

Результаты оказались неутешительными: переработки могут привести к таким последствиям, как ожирение, усталость, выпадение волос и чувствительность к изменению температур.

Кроме этого, чрезмерное усердие на работе наносит удар по щитовидной железе и приводит к «стойкому недостатку гормонов – гипотиреозу».

Эксперты советуют не работать более десяти часов в сутки.

Как писала «Фраза», швейцарцы выяснили, полезно или вредно спать днем.

Ранее ученые поведали о смертельной опасности газировки.