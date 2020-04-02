Китайцы хотят испытать вакцину от коронавируса в других странах

Китай хочет испытывать вакцину от коронавируса COVID-19 в других странах. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает местный Минздрав.

Отмечается, что испытание вакцины в стране началось еще 16 марта.

В сообщении говорится, что ее проводят на 108 добровольцах: их разделили на три группы.

В отчете говорится: «Первой группе добровольцев будут вводить низкую дозу разработанной в Китае вакцины, второй – среднюю, третьей – высокую».

Ожидается, что нынешние испытания вакцины продолжатся до конца года.

Ученые говорят, что сейчас проходит первая фаза испытаний, а «для второй и третьей фаз потребуются тысячи человек».

Китайские медики отмечают: «Проведение этих в наиболее пострадавших от вируса странах поможет получить более быстрые и точные результаты. Мы очень быстро сдержали распространение вируса, и теперь у нас недостаточно подтвержденных случаев для дальнейшего тестирования вакцины».

Также сообщается: «Может потребоваться тестирование тысяч людей, чтобы узнать, существует ли статистическая значимость в действии вакцины между теми, кто получил вакцину и остальными».

Как писала «Фраза», стало известно, сколько придется ждать вакцину от коронавируса.

Сообщалось также, что противотуберкулезная прививка защитит от коронавируса. Или не защитит.