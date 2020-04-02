На следующей неделе в Украине резко потеплеет

Со следующей недели, уже с понедельника, 6 апреля, в Украине резко потеплеет. Как выяснили журналисты «Фразы», в Гидрометцентре обещают настоящую весну.

Синоптики прогнозируют безоблачную погоду по всей территории нашей страны.

Днем температура воздуха прогреется до плюс 10-17 градусов.

Ночью будет от 4 мороза до 1 тепла.

В Киеве будет сухо: днем 11-13 тепла, а ночью 1-3 мороза.

Как писала «Фраза», синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.

Сообщалось, что в ближайшие выходные ожидается потепление по всей Украине.