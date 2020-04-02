Итальянцы тестируют подводные маски и новый препарат для лечения последствий коронавируса

В Италии тестируют препарат, который может заменить искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», доктор из итальянской Тосканы получил сенсационные результаты: экспериментальное лечение препаратом Руксолитиниб или Руксолитинил (Ruxolitinil, Ruxolitinib) спасло жизни восьми пациентов.

Недуг больных протекал в тяжелой форме, дышать самостоятельно больные практически не могли. Но уже через 12 часов после начала лечения состояние пациентов было «полностью удовлетворительным».

Если эксперименты подтвердят эффективность препарата, он откроет большие горизонты. Много жизней людей, прежде всего больных коронавирусом, можно будет спасти без интенсивной терапии.

Кроме того, итальянские инженеры придумали, как спасти жизни заразившихся коронавирусом, если нет возможности использовать нормальные аппараты искусственного дыхания. Для этого они предлагают задействовать маску для подводного плавания.

Идея использовать маску для плавания пришла в голову нескольким энтузиастам из госпиталя города Кьяри, которые предложили свою идею инженерам из Брешии. К маске приделали специальный клапан, отпечатанный на 3D-принтере, через который ее можно подключить к медицинскому оборудованию.

Это лишь временная мера. Но если в больницах аппаратов ИВЛ — даже такая маска может спасти кому-то жизнь.

Когда изобретатели доказали эффективность своего метода поддержания искусственной вентиляции легких, они выложили всю техническую документацию в интернет.