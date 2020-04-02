Ученые назвали два главных симптома коронавируса

Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне назвали два основных симптома заражения человека коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», они поделились результатами своей работы.

Главными признаками болезни назвали потерю обоняния и вкуса.

В публикации говорится, что данные симптомы были у 59% заболевших.

Эксперты говорят, что этот фактор «оказался более точным для определения коронавируса, чем повышенная температура тела человека».

В отчете говорится: «В сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия заразы в три раза выше».

Ученые также «рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней».

Как писала «Фраза», в Гонконге коронавирусом заболел домашний кот.

Сообщалось, что коронавирус способствует появлению биопаспортов.