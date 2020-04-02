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Коронавирус добрался до Херсона, а в области от заразы уже умер человек

Коронавирус добрался до Херсона, а в области от заразы уже умер человек

Коронавирус COVID-19 добрался до Херсона. Как выяснили журналисты «Фразы», власти города сообщают о первом заболевшем.

Накануне, в среду, 1 апреля, у себя в «Фейсбуке» заместитель мэра Херсона Игорь Козаков рассказал, что заразился сорокадвухлетний мужчина. В его доме (пятиэтажка) собираются провести дезинфекцию.

Чиновник сообщил: «Мужчина поступил в больницу с пневмонией. Факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус. Все врачи, которые контактировали с больным, уже отправлены на обсервацию. Члены семьи больного: отец, мать, жена и ребенок, также на обсервации».

В мэрии сообщают, что Херсон закрывают на карантин.

Заммэра написал: «Прошу граждан сохранять спокойствие, оставаться дома и при наличии первых симптомов обращаться к своему семейному врачу».

Также глава Херсонской ОГА Юрий Гусев у себя в социальной сети поведал о ситуации с коронавирусом в области.

Он сообщил: «В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным».

Как писала «Фраза», Путин «ушел в самоизоляцию» из-за коронавируса.

Сообщалось, что коронавирус способствует появлению биопаспортов.

Тэги: общество, Херсон, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус

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