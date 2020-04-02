Главный пограничник Украины выступил против карантина

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко не поддерживает введение карантина из-за коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил РБК-Украина.

В сообщении говорится, что «на уточняющий вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил утвердительно».

В частности, Сергей Дейнеко сказал: «Конечно, это было бы лучше. Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 тысяч человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?».

Как писала «Фраза», число заболевших коронавирусом в Киеве растет. Кличко призывает ужесточить карантин.

Сообщалось также, как правильно питаться во время карантина.