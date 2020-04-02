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Коронавирус способствует появлению биопаспортов

Коронавирус способствует появлению биопаспортов

Последствия пандемии коронавируса в 2020 году могут привести к появлению биологических (иммунных) паспортов, которые якобы должны гарантировать странам безопасность и стать свидетельством здоровья въезжающих к ним граждан. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в исследовании Deutsche Bank.

Экономисты банка отмечают: нынешний кризис показал, что мир сможет измениться до неузнаваемости за пару недель. Эксперты полагают, что туризм будет последней отраслью, которая придет в норму. Поэтому, вероятно, что после вспышки COVID-19 страны будут неохотно открывать границы, без доказательств, что прибывающие туристы не являются носителями вируса.

«Гражданам стран, которые не смогут доказать свою „чистоту“, вероятно, придется отменить путешествие», — пишут экономисты Deutsche Bank.

Доказательством «чистоты», по мнению экспертов, может стать биологический паспорт — специальная технология для мобильных телефонов, которая будет учитывать безопасность личных данных. В то же время те, у кого есть вирус или те, кто находится в группе риска, смогут продолжить самоизоляцию.

«Если технология станет доступной достаточно быстро, такие „иммунные паспорта“ могут способствовать туризму и путешествиям. Если нет, запрет на путешествия может быть заменен на обязательные периоды самоизоляции по прибытию. Таким образом, туризм и бизнес-путешествия, вероятно, продолжат быть ограниченными некоторое время», — полагают эксперты, пишет РИА Новости.

В Deutsche Bank считают, что уже к июню люди вернутся на свои рабочие места, магазины и рестораны заработают вновь. Но, возможно, число посетителей будет ограничиваться.

Справка. Иммунный паспорт - это уникальное сочетание и набор белковых молекул на поверхности клетки, которые называются Human Leukocyte Antigen (HLA-антигены) или «лейкоцитарные антигены человека». Задача HLA-белков – распознать чужие клетки (вирусы, бактерии, раковые клетки) и запустить иммунный ответ — программу отторжения, чтобы удалить их из организма. 

Как мы ранее сообщали, после вспышки коронавируса слежка за людьми становится нормой.

Ранее сообщалось, что: 

в Польше началась тотальная антикоронавирусная слежка за людьми.

- в Нидерландах теперь следят за передвижением людей при помощи авиации.

- в России под видом борьбы с коронавирусом выстраивают систему тотальной цифровой слежки за людьми.

- в Китае победили коронавирус благодаря привычке к послушанию и тотальной слежке.

Напомним, что после вспышки коронавируса мы можем попасть в мир, где искусственный интеллект станет «ключом к тирании».

Мы также сообщали, что под предлогом борьбы с коронавирусом, правительства стран «забрасывают» пробный шар по отработке сценария недалёкого будущего, в котором человек полностью под контролем.

Также напомним, что коронавирус может заставить людей отказаться от личных свобод и стать рабами цифровизации.

Тэги: экономика, слежка, коронавирус, пандемия, биологический паспорт

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