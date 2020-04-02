Похоже, коронавирус пробрался в застенки Лукьяновского СИЗО

По неподтвержденным данным, в Лукьяновском СИЗО в Киеве случилась вспышка коронавируса Covid-19. Как выяснили журналисты «Фразы», за последние недели у ряда лиц, доставленных из СИЗО в суды для решения вопроса о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья, а также симптомы, внешне характерные для COVID-19.

По информации «Судебно-юридической газеты», с учетом сложившейся ситуации судьи поставлены в сложное положение, поскольку не знают, как реагировать на такое положение дел с учетом неудовлетворительного медицинского обеспечения в СИЗО и отсутствия там соответствующего тестирования и диагностики коронавируса.

Как отмечается, многие из тех, кто содержится в Лукьяновском СИЗО, отказываются участвовать в заседаниях в режиме видеоконференции и настаивают на их доставке из СИЗО в суды. При этом, как правило, их доставляют в суды без средств индивидуальной защиты, и даже защитные маски им выдаются уже прямо в судах из запасов следственных судей.

Такое положение дел ставит под угрозу здоровье самих людей, адвокатов и сотрудников аппаратов судов. Особенно с учетом недостаточного обеспечения судов средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Пока что в Министерстве юстиции Украины не подтверждают информацию о вспышке коронавируса в Лукьяновском СИЗО, но при этом не исключают, что этот вирус мог проникнуть за стены СИЗО.

«Официально коронавируса в Лукьяновском СИЗО нет. При этом не исключено, что он может там быть. Есть проблема в его выявлении и надлежащем диагностировании», — рассказал источник в руководстве Минюста

Ранее «Фраза» сообщала, что Министерство юстиции Украины допускает возможность освобождения лиц, заключенных в местах отбывания наказания, в связи с пандемией коронавируса.

О том, что происходит в украинских СИЗО и колониях в связи с эпидемией коронавируса читайте здесь.