В Китае заблокировали целый район из-за вспышки коронавируса, ‒ СМИ

В китайской провинции Хэнань введены жесткие противоэпидемические мероприятия в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», там власти «на карантин» поместили район Цзя, в котором выявлено наибольшее число заражений.

Как передает «Страна» со ссылкой на telegram-канал «Н.Вавилов ‒ Южный Китай», в настоящее время район, в котором проживают 600 тыс. человек находится «в полной блокаде».

Отмечается также, что информация о возникновении «нового Уханя» создала в китайском сегменте Сети массовую панику, поскольку люди опасаются нашествия второй волны эпидемии COVID-19.

Напомним, в Китае зафиксирована новая мощная вспышка коронавируса.

Как писала «Фраза», в Китае почти остановили распространение коронавируса.

Ранее СМИ назвали городок, который заразил коронавирусом всю Европу.