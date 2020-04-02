Как правильно питаться во время карантина?

Чтобы остановить распространение коронавируса, каждому из нас нужно соблюдать карантин, оставаться дома, а также заботиться о своем здоровье и правильно питаться. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», ведущий «Полезной программы» на телеканале «Интер» Александр Лукьяненко поделился советами, как организовать питание на карантине, чтобы не набрать лишний вес и укрепить иммунитет.

«Сейчас очень важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться, — говорит Александр Лукьяненко. — В „Полезной программе“ мы всегда делаем акцент на том, что нужно знать меру в еде. Во время пребывания на домашнем карантине также очень важно, чтобы в меню присутствовали качественные и полезные продукты, укрепляющие организм».

Основные принципы правильного питания на карантине от Александра Лукьяненко:

1. Не стоит искать «утешения» в еде — чтобы не переедать, придерживайтесь распорядка и употребляйте пищу в одно и то же время.

2. Употребляйте умеренное количество пищи, поскольку во время карантина наша физическая деятельность ограничена, и мы тратим меньше энергии, чем обычно.

3. Уделяйте достаточное время трапезе, ешьте спокойно, отложите телефон и другие гаджеты во время еды.

4. Готовьте еду, используя базовые продукты, а не полуфабрикаты для быстрого приготовления: они содержат большое количество натрия, жира и сахара.

5. Пейте в основном воду, воздержитесь от сладких и подслащенных напитков.

6. Воздержитесь от употребления снеков и сладостей.

7. Употребляйте питательные и полезные продукты:

— Различные овощи и фрукты: свежие, замороженные или консервированные, которые могут долго храниться.

— Бобовые: фасоль, горох, чечевицу.

— Злаки: гречневую крупу, рис, макаронные изделия и т.п.

— Жиры: растительное масло, различные орехи и семена.

— Мясо, рыбу, рыбные консервы и яйца.

— Молочные продукты или их заменители, если вы их употребляли и до карантина.

По словам телеведущего, во время карантина важно не только сбалансировать рацион и укреплять иммунную систему, но и снимать стресс, ведь сейчас каждый из нас испытывает тревогу.

«Начинайте каждый день с зарядки и дыхательных упражнений, это отлично помогает снять стресс, — говорит Александр Лукьяненко. — Узнавайте что-то новое, ведь карантин — лучшее время для обучения. Используйте эту возможность! Например, можно освоить новые рецепты и рекомендации профессионалов. Кстати, приготовление еды можно превратить в своеобразный квест для всей семьи. Это поднимет настроение. Также во время карантина можно сделать то, до чего раньше не доходили руки. Например, навести порядок в семейных фотографиях и видеороликах, а заодно вспомнить совместный отпуск и смешные моменты. Смех полезен для здоровья. Когда мы смеемся, стресс снижается автоматически. Для приятного досуга подойдет чтение хорошей книги, решение кроссвордов, возвращение к старому хобби, прослушивание хорошей музыки, настольные игры и запись историй, которые давно просятся наружу. Письмо приносит радость творения, помогает глубже понять наши чувства и мысли и переносит нас от мыслей к действиям, поэтому приносит удовлетворение. И, конечно, смотрите любимые телепрограммы и прислушивайтесь к советам экспертов».