«Грипп и погода»: озвучена новая причина аномальной смертности от коронавируса в Италии

В Ассоциации итальянских эпидемиологов озвучили новую причину «зашкаливающей» смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», к столь печальной статистике привела необычайно теплая зима, приведшая к низкой заболеваемости гриппом.

Как передает «МК», согласно официальным данным, от «сезонного» гриппа в Италии в среднем каждый год умирает 8 тысяч человек. Однако в этом сезоне уровень смертности был куда ниже ‒ на севере сразу на 6%, а на юге на 3%.

Как полагают итальянские эпидемиологи, пожилые люди, которые ранее были в группе риска от гриппа, плавно «перетекли» в группу риска по коронавирусу.

Медики отмечают, что число умерших от коронавируса в стране больше, чем умирали от гриппа в 2018 и 2019 годах, но меньше, чем в 2017 году. Смертность же среди возрастных групп 60+ составляет от 5 до 25%. Чем старше люди, тем выше процент смертности в их группе.

Напомним, по состоянию на 1 апреля, в Италии от COVID-19 скончались уже 12 428 человек.

Как писала «Фраза», ранее в Италии уже озвучивали причину крайне высокой смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Предположительно, к столь печальной статистике привел и крах плана по массовому тестированию людей на наличие «китайской заразы».

Кроме того, свою версию высокой смертности озвучил и замминистра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери. По его мнению, «это может быть связано со средним возрастом итальянского населения».