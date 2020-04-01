Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 1 апреля 2020

По состоянию на 19-00 1 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 885 687. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 44 216 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 185 477 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 190 089 (смертей ‒ 4 102), Италии ‒ 105 792 (12 428), Испании ‒ 102 136 (9 053), Китае ‒ 82 361 (3 316), Германии ‒ 74 508 (821), Франции ‒ 52 836 (3 532), Иране ‒ 47 593 (3 036), Великобритании ‒ 29 842 (2 356), Швейцарии ‒ 17 137 (461), Бельгии ‒ 13 964 (828), Нидерландах ‒ 13 696 (1 175), Турции ‒ 13 531 (214) и Австрии ‒ 10 501 (146).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 669 инфицированных. К сожалению, 17 из них скончались. При этом 10 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», в США озвучили печальный прогноз по эпидемии коронавируса.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирус убил более трех тысяч людей во всем мире.