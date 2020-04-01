Главные новости за 1 апреля 2020 года

Стало известно, когда в Украине ожидается пик эпидемии коронавируса. В Украине пик эпидемии коронавируса ожидается в период между 15 и 25 апреля. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Стало известно, когда и на сколько индексируют пенсии в Украине. В Украине индексируют пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Число заболевших коронавирусом в Киеве растет. Кличко призывает ужесточить карантин. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Киеве возросло до 132 человек. Мэр столицы Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой ужесточить карантин в столице.

Вторая вакцина против коронавируса готовится к испытаниям на людях. Уже вторая вакцина против коронавируса готовится к испытаниям на людях. Она была разработана компанией Inovio Pharmaceuticals, для ее создания использовались компьютерные алгоритмы.

Путин «ушел в самоизоляцию» из-за коронавируса. Коронавирус COVID-19 напугал президента РФ Владимира Путина. Это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Обвал цен на нефть из-за коронавируса продолжается. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в мире продолжает стремительно дешеветь нефть. Мы выяснили мировые котировки «черного золота».