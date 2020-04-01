В Сумах мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски

Жителя Сум суд оштрафовал на 17 тысяч гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», такой вердикт был вынесен за поход в продуктовый магазин без маски.

По информации сайта «Судебная власть Украины», вечером 30 марта мужчина пришел в магазин «АТБ» без средств защиты. А уже сегодня, 1 апреля, Заречный районный суд города Сумы привлек его к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч грн.

В судебном заседании мужчина не отрицал, что был в магазине без маски. Кроме штрафа ему также придется оплатить и судебные расходы в размере 420 гривен 40 копеек в пользу государства.

В суде разъяснили, что мужчина нарушил п. 2 а решения исполнительного комитета Сумского горсовета № 172 от 27.03.2020, которым на территории Сумской городской объединенной территориальной общины запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Ранее «Фраза» сообщала, что с 26 марта в Сумах ограничили въезд для граждан, которые не зарегистрированы в городе, не имеют недвижимости или не работают там.