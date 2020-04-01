Путин «ушел в самоизоляцию» из-за коронавируса

Коронавирус COVID-19 напугал президента РФ Владимира Путина. Как выяснили журналисты «Фразы», это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В комментарии российским СМИ он заявил: «Дело в том, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, они ежедневно тестируются на коронавирус».

Чиновник добавил: «Мы принимаем все меры предосторожности».

Дмитрий Песков заявил: «Вы сами видите, что президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно. Удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента. Он проведет совещание с членами правительства путем телеконференции».

Как писала «Фраза», у главного врача больницы № 40 в московской Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус COVID-19. На прошлой неделе он контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным.