Уже вторая вакцина против коронавируса готовится к испытаниям на людях. Как выяснили журналисты «Фразы», она была разработана компанией Inovio Pharmaceuticals, для ее создания использовались компьютерные алгоритмы.

В общей сложности более 40 компаний независимо друг от друга сейчас работают над вакциной от COVID-19, сообщает cbsnews.com.

Ранее «Фраза» сообщала, что в России сообщают о создании трех лекарственных препаратов, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Один из этих препаратов уже прошел клинические испытания.

Напомним также, что, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, вакцина от коронавируса Covid-19 может появиться не раньше, чем через год.