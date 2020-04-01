На Закарпатье монахини УПЦ раздают маски и антисептики

На Закарпатье монахини Свалявской Троице-Кирилло-Мефодиевской обители раздают маски и антисептики. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Мукачевской епархии, монахини присоединилась к организации закупки защитных масок, подготовки антисептиков и их раздаче в рамках социальных благотворительных проектов «Крок», и марафона добра «Никогда в стороне».

Стараниями настоятельницы, игуменьи Нины (Мизун), насельницы монастыря раздали верующим гигиенические средства для защиты от коронавируса.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Закарпатье священники УПЦ передали территориальному центру по оказанию социальных услуг маски.