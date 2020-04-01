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Стало известно, когда в Украине ожидается пик эпидемии коронавируса

Стало известно, когда в Украине ожидается пик эпидемии коронавируса

В Украине пик эпидемии коронавируса ожидается в период между 15 и 25 апреля. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он, в частности, отметил, что если сравнивать динамику выявления инфицированных в Украине и Испании, то в нашей стране пик эпидемии должен припасть на период между 15 и 25 апреля.

«Украину еще ожидают тяжелые времена от вспышки эпидемии. Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированы в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля», — написал Геращенко.

Также он отметил, что существует возможность продления карантина до 15 мая и призвал украинцев придерживаться карантинных правил.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на сегодняшнее утро число заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 669 человек.

Тэги: Украина, общество, здоровье, эпидемия, новости Украины, коронавирус

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