Стало известно, когда и на сколько индексируют пенсии в Украине

В Украине индексируют пенсии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Стало известно, что правительство приняло постановление «Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году».

Так, документ предусматривает индексацию пенсий на 11%.

Кроме этого, правительство обещает «ежемесячную выплату в размере пятисот гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 гривен; для указанных пенсионеров со страховым стажем двадцать лет для женщин и двадцать пять лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2 600 гривен».

Кабинет министров также решил установить минимальную пенсионную выплату людям, которые имеют длительный страховой стаж (тридцать лет для женщин и тридцать пять лет для мужчин) в размере 2 100 гривен.

Правительство обещает, что в апреле «будет произведена единовременная выплата денежной помощи в сумме тысяча гривен отдельным категориям населения».

Уточняется, что деньги выплатят:

- пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает пять тысяч гривен;

- получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца);

- получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

- получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату.

Ранее «Фраза» писала, что ожидает пенсионеров в 2020 году: кому, когда и на сколько повысят пенсии.

Сообщалось, что украинцы пошли в суд выбивать пенсии.