В Энергодаре верующие УПЦ сдали кровь для онкобольных детей

На Запорожье в Энергодаре, 31 марта, в рамках акции «Любовь милосердствует», донорами крови стали прихожане храмов Украинской Православной Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, верующие сдали кровь для детей, больных онкологическими заболеваниями.

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии, доноры сдали кровь в отделении трансфузиологии СМСЧ 1.

«Ежегодная благотворительная акция является уроком доброты и милосердия и призывает всех людей совершать богоугодные дела во исполнение заповеди о любви к ближнему. Любой из нас может стать посредником помощи, которую дает человеку Господь и подарить выздоровление больному ребенку», — отметили в епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Энергодаре православные доставили продукты и средства защиты одиноким пенсионерам.