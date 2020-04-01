На Волыни священнику УПЦ выписали административный штраф за службу на улице без масок

На Волыни в Нововолынске священнику Украинской Православной Церкви выписали административный штраф за службу на улице без масок. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, штраф был выписан за «нарушение правил карантина».

Благочинный Нововолынской округи Владимир-Волынской епархии УПЦ, протоиерей Александр Горевич получил штраф по пункту «более 10 лиц в помещении», в то время как служба проходила на улице под открытым небом. Видео богослужения опубликовал у себя в Facebook депутат Турийского районного совета Владимир Красуля.

На видео зафиксированы присутствовавшие прихожане, находящиеся на положенном правилами карантина расстоянии друг от друга.

Как стало известно, настоятеля прихода УПЦ собираются привлечь к ответственности за то, что они были без масок. Будет ли найдено правонарушение, установит судебное разбирательство.

31 марта, как пишет Владимир Красуля, он присутствовал на сессии Турийского районного совета, где в помещении находились более 25 человек, нарушая карантинные нормы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Луцке верующие УПЦ пошили маски для пожилых прихожан.