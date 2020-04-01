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Коронавирус продолжает массово убивать испанцев

Коронавирус продолжает массово убивать испанцев

Коронавирус COVID-19 продолжает массово убивать людей в Испании. Как выяснили журналисты «Фразы», данные на среду, 1 апреля, приводит Минздрав страны.

Всего за одни последние сутки зараза унесла жизни 864 людей. Общее число жертв болезни составляет уже 9 053 человек.

С начала эпидемии коронавирусом в Испании заразились 102 136 человек.

Медики говорят, что сейчас в реанимации находятся около 5,9 тысяч людей – они проходят интенсивную терапию.

Хуже всего ситуация с коронавирусом обстоит в Мадриде (3 865 смертей и тридцать тысяч случаев заражения) и в Каталонии (около 1,8 тысяч смертей и двадцать тысяч больных).

Как писала «Фраза», всемирный кризис из-за коронавируса назван крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Читайте также: футбол во время и после коронавируса.

Тэги: здоровье, мир, Испания, коронавирус, COVID-19

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