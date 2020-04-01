Комаровский объяснил, какие симптомы коронавируса нельзя игнорировать на самоизоляции

Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал симптомы коронавирусной болезни, которые важно не пропустить, находясь на домашнем лечении. Как выяснили журналисты «Фразы», при легком протекании заболевания врач может рекомендовать домашнее лечение, однако есть признаки, когда ситуация становится угрожающей и показана экстренная госпитализация.

«Такими признаками является температура выше 39 градусов, которая не сбивается жаропонижающими средствами. Второй симптом: ощущение нехватки воздуха или когда показатели пульсоксиметра ниже 92. Третий возможный признак: заторможенное сознание, неадекватное поведение. Четвертый повод обращаться к врачу: сочетание слабости, высокой температуры и диареи», — объяснил Комаровский, сообщают «Факты».

Ранее «Фраза» сообщала, что доктор Комаровский спрогнозировал массовый всплеск заболеваемости коронавирусом.

Также он рассказал, когда закончится карантин в Украине.

Напомним также, что Комаровский рассказал, как правильно заниматься сексом в период эпидемии.

Кроме этого, Комаровский дал ряд советов и рекомендаций, связанных с коронавирусом COVID-19.

Также Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, если выходить курить на балкон во время карантина.