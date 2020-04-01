В ближайшие выходные ожидается потепление по всей Украине

В ближайшие выходные, 4-5 апреля, нынешняя прохладная погода, пришедшая в Украину, отступит. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики обещают постепенное потепление по всей стране.

В уик-энд должно быть сухо – обойдется без дождей.

Днем потеплеет до 8-14 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 1 градуса, но в большей части областей ожидается плюс 2-5.

В Киеве будет малооблачно: днем 8-10 тепла, а ночью от нуля до плюс 2.

Как писала «Фраза», синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.