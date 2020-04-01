В сети доступен адаптированный текст службы «Стояние Марии Египетской» для домашнего чтения. Как выяснили журналисты «Фразы», это богослужение совершается один раз в году.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Последование подготовлено при участии мирян из Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции для совершения молитв в условиях карантина.

Текст службы в формате pdf доступен здесь.

Утреня четверга, которую называют «Стояние Марии Египетской» или «Мариино стояние», совершается в храмах один раз в году, в среду вечером на пятой седмице Великого поста. В этом году — 1 апреля. Это продолжительное богослужение, во время которого прочитывается целиком Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской — святой подвижницы, пустынницы, которая является образцом покаяния.

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх Кирилл объедет Москву с иконой Богородицы, перед которой молился Серафим Саровский.