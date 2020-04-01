Всемирный кризис из-за коронавируса назван крупнейшим со времен Второй мировой войны

Пандемия коронавируса является самой большой проблемой для мира со времен Второй мировой войны. Как выяснили журналисты «Фразы», в Европе вспышка коронавируса (в частности в Италии и Испании) приближается к своему пику.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, пандемия может привести к рецессии, не имеющей аналогов в недавнем прошлом, сообщает «ВВС».

Во Всемирной организации здравоохранения делают вывод, что вспышка коронавируса в Европе приближается к своему пику.

В частности, доктор Майк Райан, возглавляющий программу ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, предположил, что ряд стран Европы уже вплотную приблизились к пиковым значениям по заболеваемости, и дальше будет спад. В то же время Райан обращает внимание, что оперативные данные по заболеваемости — это по сути инфицирования двухнедельной давности, а оценить успешность новых карантинных мер можно будет лишь по прошествии еще двух недель.

Ранее «Фраза» сообщала, что, по мнению экспертов входящих в группу по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации президента США Дональда Трампа, смертность в стране может составить до 2,2 млн человек при самом неблагоприятном развитии ситуации.

Напомним также, что всего за сутки коронавирус убил более трех тысяч людей во всем мире.