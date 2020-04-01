В Гонконге коронавирусом заболел домашний кот

В Гонконге зафиксирован странный медицинский случай: тут коронавирусом COVID-19 заболел домашний кот. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местных медиков, его заразил собственный хозяин.

Такую информацию приводит департамента сельского и рыбного хозяйства города.

Отмечается, что сейчас животное находится под карантином.

Как известно, в ВОЗ утверждают, что не существует доказательств того, что кошки, собаки или другие домашние животные способны передавать коронавирус человеку.

Как писала «Фраза», всего за сутки коронавирус убил более трех тысяч людей во всем мире.

Сообщалось, что у врача, контактировавшего с Путиным, выявили заражение коронавирусом.