У врача, контактировавшего с Путиным, выявили заражение коронавирусом

У главного врача больницы № 40 в московской Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», на прошлой неделе он контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает телеканал «Россия 24», Проценко сам подтвердил свой диагноз. По его словам, он чувствует себя хорошо и надеется, что «выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело».

По данным СМИ, 44-летний главврач изолировался в собственном кабинете, «где есть все условия для дистанционной работы и управления больницей».

В свою очередь, медперсонал Коммунарки отмечает, что «больница функционирует в обычном режиме», а все медики регулярно тестируются на наличие COVID-19.

Как известно, 24 марта в данной больнице побывал президент России Владимир Путин. Облачившись в защитный костюм, он проведал инфицированных коронавирусом пациентов. Однако с Проценко он общался без средств защиты.

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