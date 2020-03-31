«Строго по процедуре»: депутаты успешно заблокировали подписание закона о рынке земли

В Верховной раде Украины зарегистрированы сразу пять проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли. Как выяснили журналисты «Фразы», до их рассмотрения ни спикер Дмитрий Разумков, ни президент Владимир Зеленский принятый документ подписать не смогут.

Как передает «РБК», указанные проекты постановления «Об отмене решения Верховной рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10 от 10.10.2019)» имеют №№ 2178-10-П ‒ 2178-10-П4 и были зарегистрированы в Раде во вторник, 31 марта.

Отмечается, что два из них еще обрабатываются в комитете, а остальные три уже переданы на рассмотрение руководству.

Напомним, в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада разрешила продавать и покупать украинскую землю, поддержав во втором чтении законопроект № 2178-10 «О рынке земли».

Свои голоса за документ отдали 259 парламентариев. Против голосовали 24 нардепа, еще трое воздержались, а 29 человек не голосовали.

Документ предусматривает, что «в первые два года землю будут продавать только гражданам Украины и не более ста гектаров в одни руки».

Через два года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам (не более десяти тысяч гектаров в одни руки).

Также законом предусматривается, что земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Кроме этого, в 2024 году пройдет референдум о продаже земли иностранцам.

В документе также говорится, что «до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценки».

Как писала «Фраза», депутаты согласились на создание рынка земли. Пока только в первом чтении.

Также сообщалось, что олигархи и грантоеды таки приступили к распродаже родной земли.