Противотуберкулезная прививка защитит от коронавируса. Или не защитит

Группа ученых из Технологического университета Нью-Йорка утверждает, что противотуберкулезная прививка БЦЖ, возможно, защищает от коронавируса. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», привитые от туберкулеза якобы реже умирают от новой коронавирусной инфекции, потому что вакцинация помогает вырабатывать вещества, защищающие от вирусов.

В качестве доказательства сравнивается уровень летальности от коронавируса Covid-19 в странах, где население было массово привито вакциной БЦЖ, и странах, где такой прививки не делали. Для примера приводится Италия — в этой стране БЦЖ не делают и якобы поэтому люди болеют и умирают здесь от коронавируса намного чаще.

В связи с этим австралийские ученые в конце марта начали масштабное исследование. В эксперименте примут участие 4 000 медиков. Половина участников примет вакцину БЦЖ, другая половина получит плацебо. Затем результаты по изменению состояния здоровья у испытуемых будут тщательно изучаться и анализироваться. Результаты исследования ожидается получить через полгода.

Между тем, врач-фтизиатр Александр Пантелеев считает, что относиться серьезно к этому не стоит. По его словам, прививку от туберкулеза в Италии перестали делать сравнительно недавно. При этом именно пожилые люди, сегодня больше всех страдающие от инфекции, были привиты еще в детском саду, и по идее, должны были обладать мощным противовирусным иммунитетом.

По словам эксперта, делать прививку от туберкулеза, чтобы защититься от коронавируса, бессмысленно. С помощью вакцины БЦЖ в организм запускается ослабленный штамм микобактерий, которые вызывают развитие иммунитета только к микобактериям туберкулеза и предотвращают не заражение, а развитие тяжелого течения туберкулеза.