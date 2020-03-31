С 6 марта в Украине стартуют школьные уроки онлайн. Но есть нюансы

С 6 апреля в Facebook, на YouTube и на 11-ти телеканалах Украины для школьников стартуют уроки онлайн. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», по инициативе президента Украины ученики 5-11 классов на период карантина смогут учиться у себя дома.

Телеканалы будут транслировать уроки каждое утро. Расписание уроков нужно искать в телепрограммах.

Ученик каждого класса имеет возможность включить конкретный телеканал и в течение нескольких часов там будут преподавать три-четыре предмета. На ТВ будут транслировать уроки по: химии, физике, биологии, географии, украинскому языку и литературе, английскому языку, истории Украины и мира, алгебры, геометрии.

Над телеформатом работали почти полсотни учителей.

Правда уже сегодня в интернете гуляют скрины онлайн-уроков на YouTube, уровень которых оставляет желать лучшего:

Интересно, что после скандала, авторы канала решили, вместо исправления описания просто... отключить комментарии:

Напомним, в связи с коронавирусом набирают популярность полезные для образования приложения Zoom и Google Classroom.