Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 31 марта 2020

По состоянию на 19-00 31 марта, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 809 608. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 39 545 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 172 869 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 165 874 (смертей ‒ 3 178), Италии ‒ 101 739 (11 591), Испании ‒ 94 417 (8 189), Китае ‒ 82 276 (3 309), Германии ‒ 67 051 (682), Франции ‒ 45 209 (3 032), Иране ‒ 44 605 (2 898), Великобритании ‒ 22 465 (1 412), Швейцарии ‒ 16 176 (373), Бельгии ‒ 12 775 (705), Нидерландах ‒ 12 662 (1 040) и Турции ‒ 10 827 (168).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 549 инфицированных. К сожалению, 13 из них скончались. При этом 8 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», в Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше.

Ранее украинцы рассказали, чего боятся больше всего из-за эпидемии коронавируса.

Также сообщалось, что карантин в Украине может быть снова продлен.